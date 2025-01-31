مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن ملف الاستقدامات الشتوية، أين كشف المناصب التي يسعى لتدعيمها في فريقه.
وقال مضوي، في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبين الممتازين الذين نبحث عنهم مرتبطين مع أنديتهم، والمتاحين حاليا يعانون من نقص منافسة”.
كما أضاف: “سنسعى لايجاد العصافير النادرة، للقيام باستقدامين من أجل تدعيم تشكيلتنا، وحتى عدم استقدامنا للاعبين في الفتر الحالية، فريقنا يملك التعداد الكافي”.
وتابع المدرب خير الدين مضوي: “أبرز اهتمامتنا في الميركاتو الجاري، هو تدعيم منصب الظهير الأيسر، الذي نعاني منه نوعا ما”.
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