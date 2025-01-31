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الرياضة

مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”

بقلم كريم تيغرمت
مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”
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تحدث مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، عن ملف الاستقدامات الشتوية، أين كشف المناصب التي يسعى لتدعيمها في فريقه.

وقال مضوي، في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللاعبين الممتازين الذين نبحث عنهم مرتبطين مع أنديتهم، والمتاحين حاليا يعانون من نقص منافسة”.

كما أضاف: “سنسعى لايجاد العصافير النادرة، للقيام باستقدامين من أجل تدعيم تشكيلتنا، وحتى عدم استقدامنا للاعبين في الفتر الحالية، فريقنا يملك التعداد الكافي”.

وتابع المدرب خير الدين مضوي: “أبرز اهتمامتنا في الميركاتو الجاري، هو تدعيم منصب الظهير الأيسر، الذي نعاني منه نوعا ما”.

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