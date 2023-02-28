مضوي: “هذه هي حقيقة الاتصالات التي ربطتني بالمولودية”

كشف خير الدين مضوي، حقيقة الاتصالات التي ربطته مؤخرا مع مسؤولي فريق مولودية الجزائر، لتولي العارضة الفنية للفريق.

وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “مسؤولي مولودية الجزائر اتصلو بي واستفسرو عن وضعيتي، وعن حقيقة حدوث مشاكل لي في الفريق”

كما أضاف مدرب السياسي: “قوراري كان على علم بكل الموضوع، وباتصالات مولودية الجزائر منذ البداية”

وأردف: “كانت لي اتصالات من عدة أندية، على غرار فريق سعودي، وبراتب جد مغري، لكن رفضت العرض”

وتابع خير الدين مضوي: “الاتصال الثاني من مسؤولي مولودية الجزائر، كان بعد انتشار خبر استقالتي من السياسي”