مضوي: “هذه هي حقيقة الاتصالات التي ربطتني بالمولودية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف خير الدين مضوي، حقيقة الاتصالات التي ربطته مؤخرا مع مسؤولي فريق مولودية الجزائر، لتولي العارضة الفنية للفريق.
وصرح مضوي، لتلفزيون “النهار”: “مسؤولي مولودية الجزائر اتصلو بي واستفسرو عن وضعيتي، وعن حقيقة حدوث مشاكل لي في الفريق”
كما أضاف مدرب السياسي: “قوراري كان على علم بكل الموضوع، وباتصالات مولودية الجزائر منذ البداية”
وأردف: “كانت لي اتصالات من عدة أندية، على غرار فريق سعودي، وبراتب جد مغري، لكن رفضت العرض”
وتابع خير الدين مضوي: “الاتصال الثاني من مسؤولي مولودية الجزائر، كان بعد انتشار خبر استقالتي من السياسي”
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