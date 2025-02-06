مضوي: “هزيمتنا في مباراة الكأس كانت مرة وأولمبيك أقبو استحق تأهله”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، أسفه لاقصاء فريقه من منافسة كأس الجزائر، معترفا في ذات الوقت بأن أولمبيك أقبو استحق التأهل.

وصرج خير الدين مضوي، عقب هذه المباراة: “مباراة الكأس اختارة فريق أولمبيك أقبو، الذي لم يسرق الفوز، وبالنسبة لنا المغامرة تنتهي هنا”.

كما أضاف: “الهزيمة كانت مرة بالنسبة لنا، كنا ننتظر أن يقدم فريقنا زجه أفضل خاضة بعد المردود المقدم في مباراتنا الأخيرة أمام شباب بلوزداد”.

يذكر أن أولمبيك أقبو، فاز في هذه المباراة التي جمعته بالضيف شباب قسنطينة، ضمن الدور الـ32 كم كأس الجزائر، بهدف دون رد.