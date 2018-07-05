مضوي: “هيكتور كوبر لا يناسب الخضر”

إعتبر المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، أن فكرة تعاقد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، غير مناسبة للخضر.

ونقلت الصحافة المصرية تصريح خير الدين مضوي، أين قال: “لست مع فكرة تولي هيكتور كوبر، قيادة المنتخب الوطني الجزائري”.

وأضاف: “لا أرى أنه المدرب المناسب للخضر، المنتخبات العربية تحتاج مدربا شابا وطموحا، يواكب الكرة الحديثة، ولديه دراية بالكرة الإفريقية”.

واستدل مضوي، بتجربة كوبر، مع المنتخب المصري، موضحا: “شاهدنا خيبة المنتخب المصري في كأس العالم، رغم الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأولى أمام الأوروغواي”.

وتابع: “شاهدنا عدم سيطرة على أجواء المعسكر الوطني في روسيا، إلى جانب وجود بعض المجاملات في اختيار قائمة الفريق المصري”.