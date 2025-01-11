مضوي: “يجب ضمان التأهل أمام الصفاقسي ومواجهة سيمبا لحسم الصدارة”

شدد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، على ضرورة الفوز غدا الأحد، أمام الضيف الصفاقسي التونسي، لضمان التأهل رسميا، إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستقبل “السياسي” متصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط مناصفة مع سيمبا التنزاني. نادي الصفاقسي التونسي، متذيل الترتيب بـ 0 نقطة. في لقاء يبدو سهلا على النادي القسنطيني، ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وعن هذه المباراة قال مضوي في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت: “هي من أهم اللقاءات، باعتبارها ستكون فرصة لحجز تأشيرة التأهل إلى الدور القادم”.

ليعرج بعدها للحديث عن الصدام الواعد بين ناديه وسيمبا التنزاني. في جولة الختام، قائلا: “بخصوص ما تبقى.. المباراة الأخيرة حسب ظني والسيناريو الذي أتصوره، إذا فزنا على الصفاقسي، ستكون مباراة صدارة المجموعة”.

ليختم مضوي: “لكن يجب أن نفكر أولا في لقاء الصفاقسي والتأهل، مهما كانت نتيجة المباراة الأخرى بين برافوس الأنغولي وسيمبا التنزاني.. بعدها سيكون أمامنا وقت كافٍ لتحضير لقاءنا الأخير، والفوز في حملاوي، يمنحنا بطاقة الدور القادم”.