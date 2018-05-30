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مضوي يحدد موعد مباشرة مهامه مع ناديه الجديد

الرياضة
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مضوي يحدد موعد مباشرة مهامه مع ناديه الجديد
بقلم كريم.تيغرمت

أعلم المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، إدارة ناديه الجديد، الإسماعيلي المصري، عن موعد مباشرة مهامه رسميا على رأس الفريق.

وكشفت الصحافة المصرية، أن خير الدين مضوي، أعلم إدارة الإسماعيلي، أنه سيتواجد بمعقل الفريق إنطلاقا من الـ10 جوان المقبل.

وسيباشر مضوي، مهمته بالإشراف على التحضيرات الصيفية للنادي، إستعدادا للتحديات التي تنتظر فريقه الإسماعيلي، الموسم المقبل.

حيث سينافس المدرب الجزائري، رفقة ناديه على أربعة جبهات وهي، دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال العرب، إضافة لبطولة وكأس مصر.

يذكر أن خير الدين مضوي، تعاقد مؤخرا مع الإسماعيلي المصري، لمدة موسم واحد، بعد إقالته من تدريب النجم الساحلي التونسي.

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