مضوي يزكي لاعب شبيبة الساورة لدى مسؤولي النجم الساحلي

نصح المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، إدارة ناديه النجم الساحلي التونسي، بالتعاقد مع النجم الصاعد لشبيبة الساورة، عبد الرحمان بورديم.

وكشفت الصحافة التونسية، أن خير الدين ماضوي، اقترح على مسؤولي النجم الساحلي، التعاقد مع بورديم، الصيف المقبل بالنظر لإمكانياته الكبيرة.

ويأتي هذا في ظل سعي إدارة الساحلي التونسي، في تدعيم تشكيلتها الموسم المقبل، تحسبا للمنافسات الكبيرة التي تنتظر الفريق على غرار رابطة أبطال إفريقيا.

يبقى أن تعاقد النجم الساحلي، مع لاعب شبيبة الساورة، عبد الرحمان بورديم، لن يكون سهلا، بالنظر لتواجده محل أطماع عديد الأندية الجزائرية.