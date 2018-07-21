مضوي يستعد لأول اختبار له مع الإسماعيلي

سيقود المدرب الجزائري خير الدين ماضوي، فريقه الجديد الإسماعيلي المصري، في أول مباراة له، خلال المواجهة الودية التي ستجمعهم بالصفاقسي التونسي.

وبعد إشرافه على التحضيرات الصيفية للإسماعيلي، سيقف مضوي، غدا الأحد، رفقة أشباله أمام اختبار قوي، بمواجهة الصفاقسي التونسي وديا.

وتدخل هذه المباراة ضمن الدورة الودية التي يشارك فيها نادي الإسماعيلي، إلى جانب كل من الصفاقسي التونسي، الغرافة القطري، والنصر العماني.

ويسعى مضوي، من خلال هذه الدورة الودية، الوقوف على جاهزية لاعبيه، قبل المباراة الرسمية التي تنتظرهم أمام الأهلي، في افتتاح البطولة المصرية.

يذكر أن خير الدين مضوي، تولى العارضة الفنية للنادي الإسماعيلي، الصيف الجاري، بعد فسخ عقده مع النجم الساحلي التونسي.