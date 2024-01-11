مضوي يستقيل من تدريب مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استقالة المدرب خير الدين مضوي من العارضة الفنية للفريق.

وقالت إدارة الحمراوة أن الاستقالة جاءت عقب الإجتماع الذي جمعه بعد لقاء السياسي مباشرة، وأكدت أن القرار جاء على خلفية النتائج السلبية التس سجلها الفريق مؤخرا.

كما كشفت إدارة فريق مدينة “الباهية” أن الطاقم الفني المساعد سيشرف على المباراة القادمة أمام إتحاد العاصمة.

وقدمت الإدارة شكرها للمدرب خير الدين مضوي وطاقمه الفني كما تمنت له حظ أوفر في المشوار التدريبي.

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