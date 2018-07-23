مضوي يسقط في أول إختبار له مع “الدراويش”

خسر المدرب الجزائري خير الدين مضوي، في أول مباراة له رفقة النادي الإسماعيلي المصري، خلال الودية التي جمعتهم بالصفاقسي التونسي.

خسر المدرب الجزائري خير الدين مضوي، أول مباراة يقود فيها فريقه الجديد الإسماعيلي المصري، أمام النادي الصفاقسي التونسي.

وانتهت هذه المباراة الودية التي جمعت الفريقين، بهزيمة أشبال خير الدين مضوي، بضربات الجزاء، ضمن دورة صلال الودية الدولية.

وعقب هذه الهزيمة صرح مضوي: “في المباريات الودية لا نهتم بالنتائج، قدمنا شوط أول متوسط المستوى، وفي الشوط الثاني أصبحنا أكثر خطورة”.

وأضاف: “هدفنا من خلال هذه المباريات الودية، هو خلق الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وتعويدهم على خطة لعبنا الجديدة”.

وختم مضوي: “أنا سعيد بآداء اللاعبين في الإجمال، وهذه المباراة ستسمح لنا بالتعرف على أخطائنا والعمل على تصحيحها”.