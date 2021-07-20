مضوي يصل الكويت لقيادة القادسية

حل المُدرب الجزائري خير الدين مضوي بالكويت من أجل مُباشرة مهامه مع فريقه الجديد القادسية الكويتي.

وتعاقد القادسية مع المُدرب السطايفي، بعقد يمتد لموسم واحد، خلفًا للمدرب الإسباني بابلو فرانكو.

ومن المنتظر أن يستهل مُدرب فريق مولودية وهران السابق مشواره مع النادي الأصفر، يوم الأحد المقبل، موعد بداية التحضيرات للموسم المقبل.

وسيقوم مضوي بدراسة ملف الصفقات الجديدة مع الجهاز الإداري، في ظل امتلاك الفريق لمحترف واحد هو الألباني لورانس تراشي.