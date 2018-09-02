مضوي يغلق أبواب العودة إلى الجزائر وتدريب المولودية !

كشف خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي المصري أنه لا يفكر مطلقا في الإستقالة من منصبه في تدريب الفريق بالرغم من النتائج الضعيفة المحققة.

وتحدث مضوي في حوار مع موقع “أوروسبورت” بالعربية عن مستقبله مع الفريق المصري بعد النتائج السلبية المحققة قائلا:

” التعادل مع النجوم نتيجة عادلة، خاصة أننا لم نقدم المستوى المرجو في الشوط الثاني للمباراة”، مشيرا الى أن هدف النجوم جاء من ركلة جزاء مشكوك فى صحتها، ساهمت فى عودتهم للقاء، ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمانا عن طريق الهجمات المرتدة.

وعن موقفه من تقديم استقالته، قال: “أقوم بعملى بشكل طبيعى، ولا أفكر في الاستقالة على الإطلاق، ونأمل في أن تتحسن النتائج في المباريات القادمة”.