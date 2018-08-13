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مضوي يقود الإسماعيلي لبداية موفقة في البطولة العربية

الرياضة
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مضوي يقود الإسماعيلي لبداية موفقة في البطولة العربية
بقلم كريم.تيغرمت

نجح نادي الإسماعيلي المصري، بقيادة مدربه خير الدين مضوي، في تحقيق الفوز في أول مباراة له في البطولة العربية، على حساب الكويت الكويتي، بنتيجة 2-0.

وصرح ماضوي، للصحافة المصرية، بعد هذا الفوز: “هذه أفضل هدية نقدمها لجماهير الإسماعيلي، بعد سنوات من غياب الفريق عن المشاركات القارية”.

وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في تحقيق الفوز، وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، لو أحسنا استغلال الفرص التي اتيحت لنا”.

وتابع خير الدين مضوي: “مباراة العودة ستكون صعبة، بالنظر إلى أن المنافس لم يكن في كامل لياقته البدنية في هذه المباراة، بعد فترة الإعداد”.


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