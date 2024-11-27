مضوي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الصفاقسي

يواجه فريق شباب قفسنطينة، اليوم الأربعاء، مضيفه نادي الصفاقسي التونسي، على ملعب هذا الأخير، برسم الجولة الاولى من دور مجموعات كأس الكاف.

وكشف ادارة شباب قسنطينة عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلته الأساسية الخاصة بهذه المباراة.

واختار المدرب خير الدين مضوي، الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحخية البدنية والمعنوية، ليدخل بها هذه المواجهة أملا في العودة بنتيجة ايجابية.

وضمت التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها شباب قسنطينة، مواجهة النادي الصفاقسي، أسماء كل من: بوصوف، مداحي، بعوش، بودراما، بلعول، مرباح، بن شعيرة، ديب، طاهر، كعيبو، وبن شاعة.