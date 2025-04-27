مضوي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة نهضة بركان

يواجه فريق شباب قسنطينة، أمسية اليوم الأحد، الضيف فريق نهضة بركان المغربي، لحساب لقاء العودة من نصف نهائي كأس الكوفيدرالية.

وكشفت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، التشكيلة الأساسية التي يعول عليها المدرب خير الدين مضوي، في بداية هذه المواجهة.

واختار مضوي، أكثر اللاعبين جاهزية، وخبرة، ضمن تشكيلته الأساسية، على أمل صنع المفاجأة، بتحقيق الفوز الذي يؤهلهم للدور النهائي، رغم صعوبة المهمة.

يذكر أن شباب قسنطينة، تنهزم في مباراة الذهاب لحساب ذات الدور، برباعية كاملة، على يد فريق نهضة بركان.