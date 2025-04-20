مضوي يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة نهضة بركان

كشف مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي، اليوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه نهضة بركان في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفديرالية لكرة القدم.

وكما كان منتظر، اعتمد المدرب خير الدين مضوي على التشكيلة الأساسية المعتاد عليها في البطولة الافريقية و المنافسة المحلية، التي سيقودها القائد ابراهيم ديب.

ويسعى “شباب الجزائر” لتحقيق نتيجة ايجابية بالفوز أو العودة بنقطة واحدة فقط، قبل لقاء العودة المرتقب إجراءه بملعب الشهيد حملاوي.

وعرفت التشكيلة غياب اللاعب فتح الله طاهر، العائد من الإصابة مؤخرا.