مضوي يودع استقالته من العارضة الفنية لشباب قسنطينة

استقال مدرب النادي الرياضي القسنطيني خير الدين مضوي، من العارضة الفنية لشباب قسنطينة، بعد الاخفاق الاخير في مباراة هلال شلغوم العيد.

وأرسل مضوي، استقالته الكتابية، لإدارة النادي القسنطيني، والتي بدورها استدعته ليوم غذ الثلاثاء من أجل الفصل في الموضوع

كما يأتي هذا القرار، بعد تغيب مضوي، عن الحصة التدريبية الاولى للفريق بعد مباراة هلال شلغوم العيد.

وقد تم تأكيد غياب المدرب و مساعده، من طرف غدارة الفريق، بمحضر قضائي، في انتظار حضور المعني من اجل الفصل مسألة الاستقالة.