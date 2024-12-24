مضوي يوضّح سبب خلافه مع الحكم بوكواسة وأحداث مباراة فريقه أمام مقرة

عاد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، للحديث عن مباراة فريقه أمام نجم مقرة، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة، والأحداث التي تبعت اللقاء.

وصرّح المدرب خير الدين مضوي، اليوم الثلاثاء، لموقع “العربي الجديد”: “لم نكن في المستوى خلال الشوط الأول أمام نجم مقرة. ويمكن القول إننا لم نؤدِ مباراة كبيرة، وما يشفع لنا هو ربما الشوط الثاني الذي كان نوعاً ما وفيراً بالفرص التي كنا قادرين على تسجيلها”.

وأضاف المتحدث: “استطعنا التحكم في الكرة. لكن يجب التأكيد أن دفاع المنافس لعب بطريقة ناجحة. وهذا ما صعّب علينا المأمورية بشكل أكبر”.

هذا سبب خروج الأمور عن السيطرة

كما أوضح المدرب مضوي عن سبب خروج الأمور عن السيطرة بالقول: “طبعاً، ما حدث مع الحكم يمكن القول إنه لقطة المباراة. لا يختلف اثنان على أن الهدف الذي سجلناه جاء من وضعية تسلل. وهذا تأكدنا منه بعد نهاية اللقاء”.

و أردف مدرب النادي الرياضي القسنطيني قائلاً: “ما أثار قلقنا هي قرارات الحكم التي لم تكن في محلها وكانت خاطئة. لأنه في البداية احتسب الهدف، وكذلك مساعده الذي وافق القرار. وبعد ذلم بربع ساعة، ورغم احتجاجات لاعبي نجم مقرة، أكد احتساب الهدف مجدداً”.

مراجعة اللقطة عبر الهاتف غير مقبول وبيان الفاف أنصفنا

كما تطرق مدرب “السياسي” للقطة لجوء الحكم بوكواسة لهاتف لاعب نجم مقرة للتأكد من صحة الهدف من عدمه بالقول: “المنعرج الذي أزعجنا هو إحضار هاتف نقال لمراجعة اللقطة. وهذا كما هو معروف أمر غير قانوني. وحتى بيان اتحاد الكرة الجزائري أنصف فريقنا، ويؤكد أن هذا الحكم أخطأ”.

و تابع: “ما قام به حكم المباراة سيفتح باباً للتأويلات، وسيزيد من حدة الجدل. وسيجعل كل الفرق تلجأ إلى الهاتف النقال ومراجعة اللقطات. لكن يبقى الأمر الجيد أن الاتحاد الجزائري لكرة القادم تفاعل بسرعة واتخذ قراراً مُبكراً. صحيح أن أخطاء الحكام واردة في كرة القدم، وهذا نراه حالياً حتى مع تقنية الفيديو. لكن ما ضخّم هذه القضية هو التخبط في القرارات التحكيمية، ما أدى إلى خروج الأمور عن نطاقها الرياضي”.

وختم المدرب خير الدين مضوي: “يبقى الشيء الذي يمكن الإشادة به هي الروح الرياضية الكبيرة التي ميزت جماهيرنا. ولم تدفعهم تلك الأحدث للقيام بسلوكيات كان من الممكن أن تؤدي إلى تعقد الأمر بشكل أكبر. الآن، علينا أن نوجه تركيزنا للاستحقاقات الأخرى التي تنتظرنا. ونحاول أن نحقق كل الأهداف الموضوعة على المستطيل الأخضر”.