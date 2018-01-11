مضيفو الطيران يستجيبون 100 بالمائة للإضراب

بلغت نسبة الإستجابة للإحتجاج الذي نظمته نقابة مضيفي الطيران 100 بالمائة، مع الحفاظ على الخدمات بالشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.

وأكد الأمين العام لنقابة موضيفي الطيران أوراد كريم لـ”النهار أولاين”، أن أكثر من 500 مضيف ومضيفة للطيران إلتحقوا بالوقفة الاحتجاجية اليوم.

وأضاف أوراد، أن الإحتجاج الذي نظم اليوم هو بمثابة إنذار أخير للإدارة التي تمارس سياسة غلق باب الحوار.

وهدد محدثنا بالقول، “أنه في حال لم تستجب اليوم إدرة “آر أليجيري” فسيتم شن إضراب مفتوح خلال الأيام القادمة”.

فيما أكد أن العمال حافظوا على توزان الخدمات داخل شركة “آرألجيري”، ولا يوجد خلل أو تذبذب في الرحلات الجوية”.

وتجدر الإشارة “أن نقابة موضيفي الطيران رفعت لائحة المطالب للإدارة ممثلة في رفع أجور العمال وتحسين ظروف العمل”.