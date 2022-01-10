قناة النهار “مضيف طيران”.. مهنة الأحلام لكثير من الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 10 جانفي 2022 - 08:43 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 110 0 “مضيف طيران”.. مهنة الأحلام لكثير من الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور كما طالع أيضا: زيادات في رواتب الأساتذة وعمّال التربية بداية من هذا الشهر رابط دائم : https://nhar.tv/3LXkF اقرأ أيضا جزائريون: العلاج بسم النحل.. أسرار لا تنتهي قناة النهار 05 جانفي رياح قوية تتعدى 60 كلم /سا عبر 9 ولايات الوطني 04 جانفي شاب من عائلة ميسورة الحال مصاب بالشلل يحلم يعيش حياة بلا وجع ويقف على قدميه قناة النهار 07 جانفي النهار ترصد مشاهد لتساقط الثلوج بأعالي جبال الضاية بسيدي بلعباس قناة النهار 06 جانفي مصطفى هيمون: مرتي درتلها تشحيحة على شكل بيدون باش نعاونها قناة النهار 06 جانفي صرخة: "من العز إلى الطروطوار".. قصة صادمة لـ18 عائلة يفترشون الشارع قناة النهار 30 ديسمبر تيارت: إلتهاب الأسعار يحرق جيوب الفقراء في ظل الزيادة العشوائية قناة النهار 07 جانفي صريح جدا: كأس أمم إفريقيا.. هل سيحافظ "الخضر" على اللقب القاري في نظر الجزائريين ؟ قناة النهار 08 جانفي صريح جدا: مواجهة سيراليون.. "الخضر" جاهزون والأنصار متفائلون قناة النهار 10 جانفي ألو فارس مع الضيفة عبير / الشيخوخة المسيلية .. شبه تيراميسو وعصير الأناناس قناة النهار 30 ديسمبر