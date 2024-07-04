مطارات الاتحاد الأوروبي ليست جاهزة لتطبيق نظام الدخول/الخروج

العديد من المطارات في الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لاستقبال مواطني الدول الثالثة. بما في ذلك المواطنين البريطانيين بموجب قواعد أخذ البصمات الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تنفيذها في أكتوبر.

ويتعلق هذا الأمر بالعديد من المطارات الصغيرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. التي فشلت في إعداد أجهزة فحص للمواطنين البريطانيين، بما في ذلك تثبيت تقنية بصمات الأصابع.

وتعد هذه الفحوصات ضرورية لمواطني الدول الثالثة الذين يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي. والذين سيتم فحص بياناتهم البيومترية عند عبور الحدود لأول مرة، كما يتطلب نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES).

ووفقا لصحيفة التلغراف، يمكن أن يسبب الوضع “فوضى” للبريطانيين ما لم يتم تأجيل الجدول الزمني حتى يعمل بكامل طاقته.

غالبًا ما يهبط السائحون البريطانيون في المطارات الإقليمية في وجهات العطلات عبر القارة. والتي يمكن أن تكون فارغة نسبيًا معظم أيام العام.

ويخشى رؤساء شركات الطيران أن العديد من هذه المطارات الصغيرة لم تستعد للقواعد الجديدة.

وستقوم الشرطة الفرنسية بإجراء الفحوصات البيومترية قبل المغادرة في دوفر بالإضافة إلى قطارات يوروستار ومركبات يوروتانل.

وقال تيم ريردون، ممثل دوفر للخروج من الاتحاد الأوروبي، لصحيفة التلغراف إنه لا يوجد تأكيد بشأن موعد تشغيل خدمة EES.

ويجري إنشاء منطقة تسجيل في دوفر حيث ستنتظر السيارات قبل التوجه إلى الاتحاد الأوروبي. تتضمن عملية التسجيل الصور الملتقطة وبصمات الأصابع باستخدام جهاز لوحي.

في جوان، حذر رافائيل شفارتزمان من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من أن هناك مسائل تتعلق بـ ESS لم يتم حلها بعد.

هل سيكون تطبيق EES جاهزًا لشهر أكتوبر؟

قد لا يكون تطبيق الهاتف المحمول لنظام الدخول والخروج (EES)، المقرر تنفيذه في أكتوبر. جاهزًا في الوقت المحدد، مما يشير إلى أن البريطانيين على حدود الاتحاد الأوروبي سيتعاملون مع أوقات انتظار طويلة.

إلا أن الممثلين الرسميين لم يؤكدوا أو ينفوا أي موعد بخصوص إطلاق تطبيق EES. والذي من المتوقع أن يجعل هذا الإجراء أكثر سلاسة لمستخدميه.

وسيكون تطبيق الهاتف المحمول EES بمثابة مصدر ارتياح، حيث سيقوم النظام الآلي بتسجيل جميع عمليات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك المسافرين المعفيين من التأشيرة، وحاملي تأشيرات الإقامة القصيرة ورفض الدخول.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن وصلت الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية وخرجت إدارة الهجرة عن السيطرة.

وكشف استطلاع أجرته وزارة النقل أن 15 في المائة من الأشخاص في إنجلترا. قالوا إنهم سيكونون أقل احتمالا للسفر إلى أوروبا بمجرد تقديم خدمة EES.