مطار الجزائر: إجراءات جديدة لتقليص آجال الركوب

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني، عن إطلاق برنامج للرقمنة يتضمن تسهيلات في استخراج بطاقة الركوب في ظرف 10 ثواني، وذلك باستعمال بطاقة التعريف الوطنية.

وأشار ذات المسؤول، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أنه تم تقديم مقترح اتفاقية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن شراكة بين معهد الذكاء الاصطناعي لطلبة الإعلام العالي من أجل العمل سويا لعصرنة المنشأة وتحسين ظروف التكفل بالمسافرين، وإعطاء فرصة للطلبة الجامعيين.

لافتا إلى طرح مشروعين أولهما يخص تسجيل البضائع والآخر يتعلق بتقنية التعرّف على الوجه. وذلك لتسهيل عملية وصول المسافرين وتقليص آجال الركوب.

وأشار مديوني، إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمطار الجزائر يتضمن برنامج الرحلات، والخدمات العمومية.

وكذا الشركات المتواجدة داخل المطار، إضافة إلى الفنادق المجاورة وغيرها من الخدمات، التي تهم المسافرين.