مطار الجزائر.. اكتمال أشغال الإنزال السريع للمحطة الغربية

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن اكتمال أشغال الانزال السريع للمحطة الغربية اليوم مساء الأربعاء.

ووفقا لبيان مطار الجزائر، فإن هذا المكان مخصص للتوقف القصير فقط وليس لركن السيارات، حيث أن الفكرة هي أن ينزل السائق الراكب أو الركاب ويغادر على الفور لفسح المجال للمركبات الأخرى.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه المحطة ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم غد الخميس 27 افريل 2023 على الساعة 09 صباحا .

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