مطار الجزائر الدولي .. افتتاح مركز طبي استعجالي

عزز مطار الجزائر الدولي بمركز طبي استعجالي يتوفر على كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تجهيزات طبية وطاقم متخصص مهمتها التكفل بالحالات الاستعجالية للمسافرين.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشأت مطار الجزائر محمد الصالح كواش. أن مهام المركزالطبي الاستعجالي هو تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية للمسافرين وعمال مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

من جهتها الطبيبة العامة بالمركز الاستعجالي بمطار الجزائر الدولي، صبرينة يحي بوظهار. أكدت توفر المركز على طاقم طبي وشبه طبي مختص وتوفير معدات متطورة. لضمان رعاية صحية متواصلة على مدار الساعات والأسبوع للسهر على تقديم خدمات طبية وشبه طبية استعجالية على مدار 24ساعة.