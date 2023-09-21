مطار الجزائر الدولي.. بيان مهم من المسيّرين
أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن تمديد المدة الزمنية دون رفع الأسعار للموقف 6 المتواجد على مستوى موقف المحطة الغربية. مقارنة بمواقف المحطة الغربية الأخرى بما في ذلك 1، 2، 4 والموقف 5 التي لم تتغير فيها لا المدة الزمنية ولا التسعيرة.
كما دعت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر المستخدمين بركن سيارتهم على مستوى الموقف 6 للمحطة الغربية.
ويجدر الذكر، أن مطار الجزائر الدولي، تم تعزيزه بمركز طبي استعجالي يتوفر على كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تجهيزات طبية وطاقم متخصص مهمتها التكفل بالحالات الاستعجالية للمسافرين.
كما أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآ المطار، محمد الصالح كواش. أن مهام المركزالطبي الاستعجالي هو تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية للمسافرين وعماله.
ومن جهتها الطبيبة العامة بالمركز الاستعجالي، صبرينة يحي بوظهار. أكدت توفر المركز على طاقم طبي وشبه طبي مختص وتوفير معدات متطورة. لضمان رعاية صحية متواصلة على مدار الساعات والأسبوع للسهر على تقديم خدمات طبية وشبه طبية استعجالية على مدار 24ساعة.
وأعلنت شركة تسيير مصالح ومنشٱت مطار الجزائر عن الوجهات المتوفرة في الشبكة الداخلية والدولية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
وأشارت الشركة، إلى أن الوجهات الداخلية المتوفرة في المطار الدولي تصل إلى 32 وجهة. على غرار عنابة، أدرار، باتنة. برج باجي مختار، بجاية، بشار، بسكرة، قسنطينة، جانات، البيض، الوادي، المنيعة، غرداية، حاسي مسعود، حاسي رمل، إليزي، عين أميناس. عين صالح، جيجل، الأغواط، مشرية، وهران، ورقلة، رود النوس “حاسي رمل”، سطيف، تبسة، تلمسان، تيارت، تمنراست، تيميمون، تندوف، تقرت.