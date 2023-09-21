مطار الجزائر الدولي.. بيان مهم من المسيّرين

كما دعت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر المستخدمين بركن سيارتهم على مستوى الموقف 6 للمحطة الغربية.

ويجدر الذكر، أن مطار الجزائر الدولي، تم تعزيزه بمركز طبي استعجالي يتوفر على كافة الإمكانيات المادية والبشرية من تجهيزات طبية وطاقم متخصص مهمتها التكفل بالحالات الاستعجالية للمسافرين.

كما أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآ المطار، محمد الصالح كواش. أن مهام المركزالطبي الاستعجالي هو تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية للمسافرين وعماله.

ومن جهتها الطبيبة العامة بالمركز الاستعجالي، صبرينة يحي بوظهار. أكدت توفر المركز على طاقم طبي وشبه طبي مختص وتوفير معدات متطورة. لضمان رعاية صحية متواصلة على مدار الساعات والأسبوع للسهر على تقديم خدمات طبية وشبه طبية استعجالية على مدار 24ساعة.