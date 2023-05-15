مطار الجزائر الدولي: زيادة معتبرة في حركة المسافرين سنة 2022

صرح الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، أن حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين بلغت السنة الماضية 2022، 6.3 مليون مسافر مقابل 2.1 مليون مسافر السنة التي سبقتها.

كما أكد كواش أنه عقب رفع القيود الصحية التي فرضها وباء كوفيد-19 الذي شل الحركة الجوية, شهدت هذه الأخيرة انتعاشا قويا في سنة 2022 قارب 200 بالمائة مقارنة بسنة 2021 .

وعليه، فإن عدد المسافرين خلال السنة الماضية مثل 81 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل قبل الجائحة. حسب المعطيات التي قدمها المسؤول الأول عن مطار الجزائر الذي يتوقع أن “مستوى النشاط قبل كوفيد- 19 سيتم بلوغه خلال السنة الجارية 2023”.

وردا على سؤال حول المشاريع المقررة في الشحن الجوي على مستوى المطار. تحدث كواش عن مشروع منطقة شحن (أو قرية شحن). موازاة مع عملية أخرى لإعادة تهيئة المنطقة الموجودة بسعة 25.000 طن/سنويا قيد الدراسة.

كما أضاف يقول أن مشروع “قرية الشحن” الذي سيمتد على مساحة 61 هكتارا. والموجه للمساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية يوجد “في مرحلة تحديد الوعاء العقاري”.

وكواش الذي تولى منصبه في نوفمبر 2022 أن الأولوية تتمثل في وضع نمط جديد لتسيير المطار. حسب المعايير الدولية مع إعطاء دفع جديد للبنية التحتية حتى تستجيب لمتطلبات تطوير الحركة الجوية المرجوة.

وبخصوص النتائج التي سجلتها مؤسسته في أعقاب الانتعاش القوي للنشاط في عام 2022، أعلن الرئيس المدير العام عن ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 109 بالمائة. مقارنة بالرقم المسجل سنة 2021 حيث بلغ 7.8 مليار دج. ويمثل حوالي 82 بالمائة مقارنة برقم الأعمال المسجل في سنة 2019″.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية، فقد سجلت “مستويات معتبرة”. حسب المسؤول الذي أشار إلى رصد غلاف مالي بقيمة 1 مليار دينار في سنة 2022.

وقد شملت هذه الأشغال، حسب قوله، تجديد تجهيزات النهائي1، واقتناء تجهيزات جديدة مزودة بأحدث التكنولوجيات.

كما استفاد مطار الجزائر الدولي سنة 2019 من محطة جوية جديدة بمساحة 200.000 م2، مزودة بـ120 بنك تسجيل، 12 بساطا للأمتعة. 54 مصعدا ميكانيكيا، 37 درجا ميكانيكيا، 9 بساطات متحركة و 21 معبرا.