مطار الجزائر الدولي: نحو إرتفاع عدد المسافرين إلى أزيد من 10 ملايين في 2024

أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني أن مطار الجزائر الدولي سيعرف إرتفاعا في حركة المسافرين خلال العام الجاري 2024.

وحسب مديوني انه من المتوقع تسجل حركة المسافرين بمطارالجزائر إلى ما يفوق 10 ملايين مسافر مقابل 6.2 مليون مسافر سنة 2022.

وخلال ندوة صحفية عقدها على مستوى المطار أوضح مديوني أن خارطة الطريق المسطرة للشركة تسعى إلى رفع مستوى استغلال هذه المنشأة المطارية الى 100 بالمائة من طاقتها.

وأضاف ذات المسؤول نتوقع ان نختتم سنة 2024 بحركة مسافرين تتراوح بين 9.4 الى 10 ملايين مسافر مقابل 6.2 مليون مسافر في 2022.

كما أن التخفيضات التي اقرتها السلطات العمومية على تذاكر النقل الجوي وتزايد اعداد المعتمرين عبر مطار الجزائر الدولي في الفترة الأخيرة ساهمت في إرتفاع عدد المسافرين.