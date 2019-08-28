مطار الجزائر الدولي يختار شريكا عالميا لتزويده بتكنولوجيا المعلومات الرائدة

أعلن مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر عن اختيار شركة “سيتا”، المزوّد الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي.

وستتكفل الشركة بتزويد الأنظمة الرئيسية اللازمة لدعم تشغيل المطار الجديد الذي جرى افتتاحه مؤخراً للرحلات الدولية.

وستوفر “سيتا” نظامها “Airport Management Solution” للمطار، الذي يضم مجموعة من التطبيقات البرمجية المتكاملة والمصممة خصيصاً لإدارة عمليات المطارات

ويتيح لإدارة المطار قدرات مركزية وشاملة لمعالجة إجراءات المسافرين ومناولة الأمتعة وتخصيص الموارد الرئيسية في جميع أنحاء المطار بشكل لحظي.

ويعتبر مطار هواري بومدين واحداً من أولى مطارات شمال أفريقيا الذي يستخدم هذا النظام الخاص بـ”سيتا”.

حيث عملت الشركة على تركيب أكثر من 156 بوابة متعددة الاستخدام لتسجيل إجراءات الوصول والصعود إلى الطائرة.

فضلاً عن 12 من أكشاك الخدمة الذاتية التي يُمكن لشركات الطيران العاملة في المبنى الجديد استخدامها.

هذا وثبّتت “سيتا” نظام مناولة الأمتعة الذي سيلعب دوراً محورياً في إيصال كلّ حقيبة إلى وجهتها الصحيحة.

فضلاً عن أكثر من 320 شاشة عرض موزعة في جميع أنحاء المبنى لاطلاع المسافرين على كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات.

وتتركز أكبر المزايا التي توفرها أنظمة “سيتا” في غرفة التحكم الخاصة بالمطار.

إذ يحصل فريق العمليات على إمكانية الوصول إلى البيانات الآنية التي تُتيح لهم التنبؤ بعمليات المطار والتخطيط لها والتحكم بها.

وسيمنح هذا النظام مطار الجزائر نظرة عامة أفضل حول كافة الأنشطة التي تدور في المبنى الجديد، مايُفضي عن اتخاذ القرارات أكثر استباقية وتناسق في جميع أنحاء المطار.

وتنتشر نظام “سيتا” في أكثر من ألف مطار حول العالم، كما يتم استخدامه في جميع أنحاء أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وستسهم “سيتا” في تطوير مطار الجزائر وتوفير تجربة مسافرين وعمليات تشغيل أكثر كفاءة في جميع أنحاء المطار.

هذا ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية في المطار الجديد لحوالي 10 ملايين مسافر سنوياً، مايُعزز القدرة الإجمالية للمطار إلى 18 مليون مسافر.