مطار الجزائر الدولي يصدر بيانا حول العطل التقني العالمي

أعلن مطار الجزائر الدولي اليوم الجمعة العطل العالمي الأخير الذي أثر على خدمات مايكروسوفت لم يؤثر على عملياته.

وأوضح مطارالجزائر الدولي أن النظام الحاسوبي يظل تشغيله بالكامل ومحمي بشكل آمن.

بالإضافة إلى ان سير رحلات المغادرة في اليوم الجمعة يتم بشكل جيد بإستثناء الشركة المتعاقدة Swissport التي واجهت اضطرابات مما استدعى معالجة الرحلات يدويًا لشركتي Transavia و Vueling.

كما يؤكد تعاونه مع كل الشركاء لمتابعة هذه الوضعية على المستوى العالمي.

هذا وشهد اليوم العالم خلل تقني عالمي مرتبط بنظام الحماية الذي تقدمه شركة “كراود سترايك” الخاصة بتكنولوجيا الأمن السيبراني للحكومات والمطارات والشركات الكبرى.

وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث.

كما أحدث اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم. وسلط الضوء على الاعتماد على برامج عدد قليل من مقدمي الخدمات.

ونشر مايكروسوفت 365 على تطبيق إكس أن الشركة “تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة”. وأنهم “يلاحظون اتجاهًا إيجابيًا في توفر الخدمة”.