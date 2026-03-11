مطار الجزائر الدولي يوظف في هذا المنصب

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن فتح التوظيف في منصب مسؤول أمن نظام المعلومات.

وحسب بيانٍ لإدارة مطار الجزائر الدولي، فإن المسؤول عن هذا المنصب يتولى عدداً من المهام الرئيسية، من بينها تنفيذ سياسة أمن أنظمة المعلومات (PSSI)، وتطبيق المواثيق التشغيلية الخاصة بأمن الأنظمة. إضافة إلى تشخيص وتحليل المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات. كما تشمل مهامه إجراء عمليات تدقيق تقنية وتنظيمية للتأكد من مطابقة أنظمة المعلومات مع سياسة الأمن المعتمدة والسياسة التقنية الخاصة بالحماية.

ويكلَّف المعني كذلك باقتراح التدابير المناسبة لمعالجة مخاطر الأمن المعلوماتي وإعداد خطط عمل لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. إلى جانب توعية الموظفين وتكوينهم حول قضايا أمن الأنظمة، وتقديم المشورة التقنية للفرق المعلوماتية، فضلاً عن المصادقة على متطلبات الأمن في المشاريع المرتبطة بأنظمة المعلومات.

ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذا المنصب، المساهمة في تطوير العمليات والخدمات في إطار مشاريع التحول الرقمي، والتأكد من جاهزية خطة استمرارية النشاط ومتابعة تحيينها بشكل دوري، إضافة إلى متابعة خطط استمرارية أنظمة المعلومات والموارد البشرية واللوجستية وأمن الممتلكات والأشخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتولى مسؤول أمن نظام المعلومات إعداد لوحات قيادة وتقارير دورية لمتابعة تنفيذ خطة استمرارية النشاط. فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية للموظفين حول مبادئ هذه الخطة، وإعداد تقارير شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية حول مختلف الأنشطة المرتبطة بالمنصب.

هذه هي المؤهلات المطلوبة

وبخصوص المؤهلات المطلوبة، يشترط في المترشح: إتقان التكنولوجيات وقضايا التسيير الاستراتيجية لأنظمة المعلومات، ومعرفة تقنيات نشر وتبادل المعلومات وإجراءات الأمن المعلوماتي، إضافة إلى التحكم في مفاهيم وتقنيات الهندسة المعلوماتية والشبكات وإتقان مهارات التحرير.

كما يشترط الحصول على شهادة جامعية مع تكوينات تقنية تكميلية، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال أمن المعلومات.

وتتطلب الوظيفة كذلك جملة من القدرات والسلوكيات المهنية، من بينها القدرة على الاستماع وتحليل الاحتياجات، والانسجام مع التطورات التقنية، والتنظيم واحترام الآجال، والتأقلم مع الحالات الاستثنائية والعمل تحت الضغط، إضافة إلى روح المبادرة.

وفيما يتعلق بالكفاءات الإدارية، يشترط امتلاك معرفة جيدة في مجال التسيير والعلاقات الإنسانية، مع التمتع بالخبرة والقدرة على التحليل والمنهجية في العمل.

ودعت الشركة الراغبين في الترشح لهذا المنصب إلى إرسال سيرتهم الذاتية مرفقة بصورة شمسية حديثة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected].