مطار الجزائر: القضاء على صورة المسافرين الجالسين على الأرض

دعا الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير منشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، المسافرين، إلى الجلوس على المقاعد بالمطار مؤكدا توفرها.

وقال ذات المسؤول، لدى لقائه مع لجنة النقل: “وضعنا كراسي في المطار احتراما للبشر، من فضلكم إجلسوا في الكراسي، وليس على الأرض.. ولن نفرض عليكم إقتناء القهوة”.

وشدد المدير العام لمؤسسة تسيير منشآت مطار الجزائر، على ضرورة القضاء على صورة المسافرين الجالسين في الأرض بالمطار.

مشيرا إلى أن مصالحه وفرت أيضا، قاعات للصلاة، وكذا فرقا للتدخل السريع في عمليات صيانة قاعات الحمامات وغيرها من العطوب. وكذا تعزيز الرقابة اليومية لحالة المحطة.

ومن جهة أخرى، تحدث كواش، على أسباب انسداد مسار حزام الأمتعة. مشيرا إلى أن هذا يرجع أساسا إلى الامتعة غير المتوافقة وكذا الوضع غير صحيح من طرف أعوان التسجيل.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة الوضع الصحيح للأمتعة على الحزام، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يدرس في الخارج.

هذا وأضاف محمد الصالح كواش، أنه سيكون هناك تحسين لوقت المعالجة في فحص الأمتعة

وأكد ذات المتحدث، أن مؤسسته تضع من بين أولوياتها، تحسين الخدمات لاستقبال المسافرين الأجانب. وهذا لكسب العملة ولإعطاء صورة ايجابية عن الجزائر.