مطار الجزائر.. بيان هام حول ركن السيارات

ذكرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مستخدميها، بالزامية ركن السيارات في مواقف السيارات.

وشدّدت الشركة، عبر بيان لها، أنه يُمنع منعا باتا ركن السيارة خارج المواقف وإلا سيتم وضع ماسك العجلات من طرف أعوان الشرطة.

كما يجب التقرب من أجهزة الدفع الاتوماتكي أو اليدوي للمحطة الغربية لدفع مستحقات الموقف. وتأكيد التذكرة عند مغادرة الموقف للخروج بكل سهولة. وكذا تجنب الفوضى في حالة تجاوز المدة الزمنية المجانية المحددة بـ30 دقيقة.