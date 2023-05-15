مطار الجزائر.. تحضيرات فترة الصيف

تعمل شركة تسيير الخدمات ومنشآت مطار الجزائر، حاليا على إطلاق طلب عروض لتوزيع وكراء محلات تجارية غير مستغلة، على مستوى النهائي1 والجناح الغربي. موازاة مع رفع وتيرة الأشغال لإنجاز محلات المنطقة الحرة “Dutyfree” على مستوى الجناح الغربي.

كما أفاد الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، الذي أضاف أنه “لم يبق إلا التصريح بصرف العملات الأجنبية من طرف بنك الجزائر”.

ومن جهة أخرى، تقوم شركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية بالجزائر تحسبا لموسم الاصطياف. بالتحضيرات اللازمة من أجل إتاحة وسائل جديدة لراحة المسافرين. وصيانة التجهيزات على مستوى المطار الذي يستقبل حوالي عشرون شركة نقل جوي.

ومن المرتقب استقبال “عدد كبير من المسافرين”، حسب كعواش، خلال هذه الفترة الصيفية، بالنظر إلى بيانات الأشهر الأولى لسنة 2023. وكذا التزامن مع موسم الحج والألعاب الرياضية العربية التي ستستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو.

وعكفت شركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية بالجزائر في الأسابيع الأخيرة على تحضير مداخل المدرجات. لضمان المرونة في معالجة المسافرين، أحدثها موقف التوقف القصير، وتحويل شركات النقل الجوي الدولية إلى المدرج المخصص لها.

في حين، أشار المسؤول ذاته، إلى أن التنسيق بين مختلف المصالح والمتعاملين الذين يعملون على مستوى المطار، أمر أساسي. مضيفا أن الشركة المسيرة ستعقد اجتماعات دورية مع مصالح الأمن، خاصة الجمارك، بغرض تذليل العقبات وضمان التكفل بكل انشغالاتهم.