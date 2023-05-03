مطار الجزائر: تحويل رحلات الجوية المصرية إلى المحطة الغربية

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن رحلات شركة الخطوط الجوية المصرية (EGYPTAIR).

ووفقا لبيان مطار الجزائر الدولي، فإن رحلات شركة الخطوط الجوية المصرية (EGYPTAIR) ، تم تحويلها من المحطة 1 إلى المحطة الغربية.

وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 04 ماي 2023، حيث ستحط جميع رحلات (EGYPTAIR) بالمحطة الغربية لمطار هواري بومدين الدولي بدلا من المحطة 1.

وجاء في البيان:”يعلمكم مطار الجزائر انه سيتم تحويل رحلات شركة الخطوط الجوية المصرية (EGYPTAIR) من المحطة 1 إلى المحطة الغربية ابتداء من يوم الخميس 2023/05/04..يشكركم مطار الجزائر على حسن تفهمكم وتعاونكم خلال هذه الفترة التحويلية.”