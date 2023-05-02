مطار الجزائر: تحويل رحلات Nouvelair إلى المحطة الغربية

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن رحلات شركة خطوط الطيران الجديد التونسية Nouvelair.

ووفقا لبيان مطار الجزائر الدولي، فإن رحلات شركة خطوط الطيران الجديد التونسية Nouvelair، تم تحويلها من المحطة 1 إلى المحطة الغربية.

وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023، حيث ستحط جميع رحلات Nouvelair بالمحطة الغربية لمطار هواري بومدين الدولي بدلا من المحطة 1.

وجاء في البيان:”يعلمكم مطار الجزائر انه تم تحويل رحلات شركة الطيران الجديد (NOUVELAIR) من المحطة 1 إلى المحطة الغربية وذلك ابتداء من اليوم 02 ماي 2023.. يشكركم مطار الجزائر على حسن تفهمكم وتعاونكم خلال هذه الفترة الانتقالية.”

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