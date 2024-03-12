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مطار الجزائر: تحويل كل رحلات العمرة إلى المحطة 1

بقلم خالد زوبيري
مطار الجزائر: تحويل كل رحلات العمرة إلى المحطة 1
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أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة برمجة الرحلات المباشرة من وإلى جدة والمدينة المنورة عبر المحطة 1 لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين .

وأوضحت إدارة مطار الجزائر، في بيان لها، أن كل رحلات العمرة (ذهاب/ وصول) عبر شركات الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي و السعودية و طيران الناس تحول إلى المحطة 1 بهو 2.

وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024. يضيف المصدر نفسه.

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