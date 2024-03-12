مطار الجزائر: تحويل كل رحلات العمرة إلى المحطة 1

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة برمجة الرحلات المباشرة من وإلى جدة والمدينة المنورة عبر المحطة 1 لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين .

وأوضحت إدارة مطار الجزائر، في بيان لها، أن كل رحلات العمرة (ذهاب/ وصول) عبر شركات الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي و السعودية و طيران الناس تحول إلى المحطة 1 بهو 2.

وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024. يضيف المصدر نفسه.