مطار الجزائر: تعزيز الإجراءات لمواجهة تدفق الركاب خلال موسم الصيف

عززت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر إجراءاتها من خلال تعيين المزيد من أعوان ومضيفات التوجيه على مستوى المناطق الرئيسية للمطار.

ويأتي هذا لمواجهة تدفق الركاب خلال موسم الصيف 2023.

وحسب بيان مطار الجزائر، فقد تم تعيين المزيد من أعوان ومضيفات بكل من منطقة الانزال السريع، مواقف السيارات، مداخل المحطات، قاعات التسجيل، الركوب وقاعات الوصول.

وذلك بهدف مساعدة المستخدمين، وتزويدهم بالمعلومات المفيدة والضمان لهم عبور من مطار الجزائر بأكثر سلاسة وأكثر متعة.

وفيمايلي نقاط تواجد أعوان ومضيفات التوجيه:

*المحطة الغربية :

تعيين 02 من أعوان التوجيه على مستوى منطقة الانزال السريع.

•منطقة التسجيل ،البهو العمومي :

-مضيفة(01) على مستوى مكتب الاستعلام المتواجد امام المدخل رقم 01 .

– مضيفة(01) على مستوى مكتب الاستعلام المتواجد امام المدخل رقم 02.

– مضيفة(01) على مستوى مكتب الاستعلام المتواجد امام المدخل رقم 03.

-تعيين عدة أعوان على مستوى منطقة التسجيل.

•منطقة الركوب:

-مضيفتين (2) على مستوى مكاتب الاستعلام المتواجدة وراء مراقبة الجمارك (الجانب الأيمن و الجانب الايسر).

-مضيفة (01) على مستوى الممر الرئيسي.

•منطقة الوصول :

-مضيفة (01) على مستوى مكتب الاستعلام المتواجد قرب بساط الامتعة رقم 06 .

–مضيفة (01) على مستوى مكتب الاستعلام المتواجد قرب بساط الامتعة رقم 07 .

-مضيفة (01) على مستوى مكتب الاستعلام و الشكاوي المتواجد في البهو العمومي، الجانب الشرقي.

*المحطة 01 :

-مضيفة (01) على مستوى مكتب الرئيسي للبهو العمومي .

-مضيفتين (02) على مستوى مكتب التوجيه (البهو 01 و البهو 02) .

كما تم تعيين عدة أعوان على مستوى مواقف المحطات الثلاث .

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