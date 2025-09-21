مطار الجزائر: توقيف 3 مسافرين متلبسين بتهريب “الأورو” إلى الخارج

أوقفت عناصر شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما تبيّن أن المبالغ المالية المحجوزة،في مطار الجزائر، ليست مبررة أو مرخّصة بسند بنكي. تعمّد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها،خلال التفتيش اليدوي. وهذا بغرض التمويه ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية. إلّا أن جهاز سكانير ضبط كل متهم في حالة تلبس على حدى.

في حين، قام أحد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد السادس، بإخفاء مبلغ مالي من الأورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيمن. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي. من نفس العملة بداخل علبة الدواء طريقة محترفة. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة ملاكها إلى التحقيق الداخلي بالمطار.

جلسة المحاكمة

وفي جلسة المحاكمة تم متابعة المتهمين الموقوفين بجنحة مخالفة التشريع. والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، خلال مثولهم للمحاكمة.

في حين، عرض في الجلسة أمام محكمة دار البيضاء 3 ملفات قضائية منفصلة. حيث مثل فيها كل متهم على حدى لمواجهة التهم والوقائع المنسوبة إليه. بحيث صرح متهم موقوف المدعو ” ل.محمد” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ8700 أورو بدون سند بنكي وتصريح مسبق. وهو بصدد السفر إلى مطار دبي، أنه نسي الوثيقة

التي تثبت قانونية حيازته للمبلغ المحجوز في سيارة أجرة التي أوصلته للمطار. مؤكدا أنه قام بالإجراءات القانونية للسماح له بإخراج المبلغ المالي محل الجريمة. مقدما المتهم وثيقة بنكية، التي تخص التصريح بمبلغ آخر يقدر 8000 أورو.

تفاصيل القضية

كما أضاف المتهم أنه ليس له أي نية إجرامية لحيازته المبلغ المالي وأنه يدرك تماما تبعات حيازة الأموال بدون تصريح بنكي. مشيرا أن ما وقع له كان صدفة مبديا حسن نيته في جلب السند البنكي الثاني الذي نسيه.

وفي ملف ثان قام المتهم رب أسرة، بإخفاء مبلغ من العملة الاجنبية يقدر بـ 6500 أورو تحت حزام سرواله. تم الكشف عنها خلال خضوعه التفتيش الجسدي بمطار هواري بومدين. حيث كان بصدد تهريبها الى مطار اسطنبول بدولة تركيا.

كما حاول المتهم إنكار الواقعة. مصرحا أنه كان بصدد التصريح بالمبلغ المالي المحجوز لدى الجمارك بالمطار قبل العثور عليه.

وفي القضية الثالثة واجه المتهم “ف.لمين” نفس الجرم، حيث تم توقيفه هو الآخر بمطار هواري بومدين. وهو بصدد تهريب مبلغ أورو إلى مطار دبي. حيث تم العثور على ما قيمته 6500 أورو، مخبأة بداخل علبة دواء، بين أمتعته. ليتبيّن أن الأموال بدون سند بنكي وغير مرخص بحيازتها.

ولدى مواجة المتهم، صرح أن المبلغ المالي لم يكن مخبأ في علبة الدواء بل وضعه في حقيبة أمتعته ولم يكن مخبأ قط. مؤكدا أن ماورد في محاضر الضبطية القضائية ليس صحيحا.

وأمام التصريحات التي أدلى بها المتهمون بالجلسة، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبساً. وغرامة مالية ضعف الجنحة المرتكبة، في حق كل متهم على حدى.