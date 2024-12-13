مطار الجزائر: حركة المسافرين ستتجاوز الـ10 ملايين

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، أن حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي ستتجاوز الـ 10 ملايين مسافر مع نهاية السنة الجارية 2024.

وقال مديوني، في مداخلة له خلال مشاركته في الطبعة الثانية للمؤتمر الاقتصادي المنظم مساء أمس الخميس تحت شعار ” التحديات الاقتصادية العالمية 2023″، أن”سنة 2024 ستغلق بتسجيل أكثر من 10 ملايين مسافر كما كان متوقعا”.

مرجعا ذلك إلى التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال النقل الجوي. وكذا تلك المقدمة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي مكنتها من القدوم بشكل أكبر إلى الوطن. فضلا عن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لفائدة الأجانب.

ويطمح مطار الجزائر الدولي مستقبلا لأن يصبح “محوريا خاصة وأنه يتوفر على كل الإمكانيات اللازمة لذلك”.

وكذا بالنظر إلى “موقع الجزائر الجغرافي القريب من أوروبا الذي يجعلها محطة رئيسية لنقل الركاب والبضائع في العالم.

كما أكد مديوني أنه ولتحقيق ذلك من الضروري “تعميم كلي للرقمنة بالمطار وكذا إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من أجل تحقيق السلاسة في العمليات اليومية وتوفير الراحة والأمان للمسافرين”.

وأبرز ذات المسؤول الأهمية التي توليها مؤسسته للتحسين المستمر لجودة الخدمات على مستوى أكبر مطار في الجزائر.

مشيرا إلى أنه سيتم توفير خدمات أخرى على غرار توفير غرف خاصة للرضاعة مجهزة وبمعايير صحية. وكذا إنشاء أسواق حرة داخل المطار إضافة إلى تسهيلات أخرى تجعل منه وجهة عالمية.