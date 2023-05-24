مطار الجزائر.. مركز طبي استعجالي 24/24 ابتداءً من جويلية

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن تهيئة مركز طبي استعجالي على مستوى المحطة 1 البهو 2. كما سيتم تجهيزه بالمعدات اللازمة وفريق طبي مكون من طبيب وممرض للعمل 24سا/24سا و7/7.

في حين، أشارت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، إلى أن المركز الطبي الاستعجالي، سيدخل حيز الخدمة شهر جولية. ويكون مخصص لكل مستخدمي مطار الجزائر الدولي من المسافرين والمرافقين وكل عمال المطار والشركاء. وهذا لضمان التكفل بالحالات الطبية المستعجلة قبل الإجلاء إلى المستشفى إن لزم الأمر.