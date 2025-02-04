مطار الجزائر: هام حول منحة السفر 750 أورو

كشف، مختار مديوني، الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص أجنحة بالمطار لبنك الجزائر، لمباشرة تقديم منحة السفر للجزائريين والمحددة بـ 750 أورو.

كما أكد مديوني، أن مطار الجزائر مجهز بكل الوسائل التكنولوجية لتسهيل حركة المرور.

وأعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، الأحد الماضي، عن قرب افتتاح مكاتب لصرف العملة الصعبة لبنك الجزائر التي تعمل على تسليم المنحة السياحية للمواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى الخارج.

وأضاف البيان أن هذه المكاتب ستكون على مستوى قاعة الركوب للمحطة الغربية - منطقة مخصصة – وقاعة الركوب للمحطة 1 – البهو 2.