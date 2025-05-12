مطار الجزائر يتزوّد بموزع آلي لاقتناء الأزهار

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الإثنين، عن تجهيز مطار الجزائر الدولي بموزع آلي لاقتناء الأزهار (ماجدة روز) على مستوى منطقة الوصول للمحطة الغربية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أنه تم تجهيز مطار الجزائر بموزع آلي للأزهار (ماجدة روز). على مستوى منطقة الوصول للمحطة الغربية، مشيرة أنه متوفر 24سا /24 طريقة سريعة وأنيقة لتقديم باقة زهور.

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