مطار الجزائر يسجل خسائر بـ1.3 مليار دينار بسبب كورونا

سجلت مؤسسة مطار الجزائر، خسائر قدرت بـ1.3 مليار دينار، منذ منتصف شهر مارس الماضي وإلى غاية اليوم، ما يمثل حوالي 13 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ثمن المدير العام للمؤسسة فهم العمال للوضع الصحي الحالي الذي تمر به البلاد وما ترتب عنه من إجراءات، ودرجة الوعي الذي تحلو به ازاء المؤسسة.

وأثر الوضع الصحي العالمي على قطاع الطيران في العديد من دول العالم، بعد تعليق الرحلات الجوية ومنها الجزائر.

للتذكير، فقد تم تعليق الرحلات الدولية بداية من 22 مارس الماضي، والرحلات الداخلية يوم 19 من نفس الشهر، مقابل الابقاء على بعض رحلات نقل السلع الضرورية.

وهو ما أثر سلبا على مداخيل مؤسسة تسيير المطارات، حسب ذات المسؤول.