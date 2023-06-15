مطار الجزائر يصدر بيانا هاما بشأن رحلات الجوية الكندية

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن رحلات الخطوط الجوية الكندية.

ووفقا للبيان، فإن شركة طيران الخطوط الجوية الكندية تعود رسميا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة بدءا من موسم الإصطياف.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الرحلات مبرمجة ستكون من المحطة الغربية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وهذا إبتداء من 17 جوان 2023.

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