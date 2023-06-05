مطار الجزائر يضع تسهيلات جديدة لفائدة المسافرين

وضعت شركة تسيير مصالح ومنشات مطار الجزائر على مستوى منطقة الإنزال السريع (منطقة الذهاب) لائحات ارشادية توضح تموقع مكاتب التسجيل لشركات الطيران المتواجدة بالقرب من كل مدخل.

ويأتي هذا في سبيل تسهيل انسيابية الولوج للمحطة الغربية لمطار الجزائر الدولي،

وحسب بيان مطار الجزائر، فإن مكاتب التسجيل بشركات شركة اس ل الفرنسية، نوفا لار، ايبيريا، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية البريطانية، طيران الاماراتية، طيران الطاسيلي تتواجد مدخل 1 (من الجهة الغربية للمحطة).

وتتواجد بالمدخل 2 (من وسط المحطة)، مكاتب التسجيل لكل من شركات الخطوط الجوية الجزائرية، الملكية الأردنية، الخطوط الايطالية، الخطوط الجوية المصرية.

أما مدخل 3 (من الجهة الشرقية للمحطة الغربية)، تتواجد فيه مكاتب تسجيل شركات لوفتانزا، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الجوية التونسية، الخطوط الجوية التركية، ترانسافيا، تويفلاي، فيولينغ، فولوتيا.