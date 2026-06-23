مطار الجزائر يفتح باب التوظيف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مناصب توظيف لفائدة المتحصلين على شهادة الفندقة (رجال ونساء) وذلك لتلبية حاجيات صالونات الشخصيات المهمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين.

وأوضحت الشركة أن المؤهلات المطلوبة لشغل هذه المناصب تتمثل في شهادة في مجال الفندقة، خبرة 10 سنوات، إتقان اللغة العربية، الفرنسية والانجليزية، مظهر لائق، ضمان نظافة صالونات الشخصيات المهمة مع رضا وراحة المسافرين، التحكم في تسيير تقنيات الخدمات، تنسيق وتقديم اطباق البوفيهات، الدقة، الاستجابة السريعة والسرية المهنية.

ويتم تقديم الطلبات عبر إرسال سيرة ذاتية خاصة (مع صورة احترافية حديثة) على البريد الالكتروني التالي: [email protected]

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