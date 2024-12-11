مطار الجزائر يفتح باب التوظيف

أطلقت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر منصب توظيف خاص ” بمدير تجاري” على مستوى مطار الجزائر. بصفة مدير أحد المطارات الأكثر إستراتيجية.

وتلتزم شركة تسيير مصالح و منشات مطار الجزائر بتقديم خدمات عالمية و تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المطارات. حيث يتم البحث عن محترف أو محترفة لإدارة الإستراتيجية التجارية و دعم نمو المطار.

وأشار مطار الجزائر في إعلانه أن المهام الرئيسية للوظيفة تتمثل في تحديد و إدارة الإستراتيجية التجارية بما يتناسب مع الإستراتيجية العامة للشركة. تحليل السوق، المنافسة و الاتجاهات لتحديد فرص النمو. تحسين أداء الأنشطة التجارية، الإشهار وخدمات الركاب. بناء وتوطيد علاقات قوية مع الشركاء. بالإضافة كذلك إلى إدارة الميزانية التجارية وتحسين عائد الاستثمار من الإجراءات المتخذة. مراقبة تطابق مختلف أنشطة المساعدة للمنصة مع الاتفاقيات المعمول بها. وكذا متابعة و تطبيق القوانين المعمول بها، ضمان تطبيق الأهداف المحددة وجودة الخدمات. وتقديم المساعدة اللازمة لشركات الطيران حتى تتمكن من ممارسة مهامها على النحو الأمثل. ناهيك عن تقديم المساعدة اللازمة للشركاء الذين يمارسون نشاطهم بالمحلات التجارية وكذا الأنشطة الإعلانية الثابتة والمرئية.

المؤهلات المطلوبة تتمثل في شهادة جامعية (بكالوريا+5) ، في التجارة ،الإدارة أو ما يعادل. الخبرة المهنية 15 سنة في منصب مماثل في قطاع الطيران، النقل أو المنشات القاعدية، فهم ممتاز للسوق، إتقان اللغة الانجليزية مطلوبة.

الكفاءات الأساسية :

- التسيير الفعال للفرق

– القدرة على التفاوض فيما يخص العقود

– القدرة على التحليل واتخاذ القرار

– التنظيم والتحكم في التوتر في حالات الضغط

– إتقان الوسائل الرقمية.

ولتقديم الطلب إرسال سيرة ذاتية خاصة بكم (مع صورة شمسية حديثة) على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]