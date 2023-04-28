مطار الجزائر يوضح.. في هذه الحالة فقط يكون الدفع إلزاميًا بمنطقة الإنزال السريع

فندت مديرية شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الجمعة، ما تم نشره عبر بعض الصفحات من صور ومفاهيم بخصوص تسعيرة الإنزال السريع بالمطار، واصفة إياها بالمغلوطة .

وأوضحت مديرية شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر في بيان لها، أنه فيما يخص تسعيرة الإنزال السريع فهي تطبق على كل من يتجاوز الوقت المسموح به (بعد تجاوز 10 دقائق) على مستوى منطقة الإنزال السريع ولا تخص مواقف السيارات.

أما فيما يخص الإنزال السريع فهو موجود على مستوى المحطة الغربية وليس على مستوى المحطة 1 . يضيف المصدر نفسه.

منطقة الإنزال السريع للمحطة الغربية دخلت حيز الخدمة أمس الخميس

وللإشارة، كانت مصالح ولاية الجزائر، قد أعلنت يوم أمس الخميس، في بيان لها، عن دخول منطقة الإنزال السريع للمحطة الغربية بمطار هواري بومدين حيز الخدمة.

كما لفت نفس المصدر إلى أن هذا الفضاء “مخصص للوقوف القصير فقط الذي لا يتعدى 10 دقائق للسيارات، و30 دقيقة للحافلات، و ليس لركن السيارات”، بما يسمح للمواطنين والمسافرين (المرفقين بأمتعتهم) الوصول إلى المحطة في أسرع وقت ممكن.”

و يتعلق الأمر بالمركبات المرخصة، مركبات المسافرين وسيارات الأجرة والحافلات، حسب البيان.

كما أكدت مصالح الولاية أنه في حال تجاوز وقت الوقوف المسموح به “يكون الدفع إجباريا”.

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