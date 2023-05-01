مطار الجزائر يوضح كيفية الوصول إلى محطة الإنزال السريع

قدمت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، شرحا مبسطا كيفية الوصول إلى محطة الإنزال السريع المتواجدة بالمحطة الغربية للمطار.

وكانت منطقة الإنزال السريع للمحطة الغربية بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر قد دخلت حيّز الاستغلال يوم الأربعاء الماضي.

وتجدر الإشارة، إلى ان هذا الفضاء الجديد مخصص للتوقف القصير للسيارات فقط وليس لركن السيارات، حيث أن الفكرة هي أن ينزل السائق الراكب أو الركاب ويغادر على الفور لفسح المجال للمركبات الأخرى.

هذه كيفية الوصول إلى محطة الإنزال السريع

قامت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عبر صفحته على فيسبوك، بنشر الخطوات التي يجب على المستخدمين اتباعها للوصول إلى محطة الإنزال والتي جاءت على النحو الآتي:

1-التوجه إلى موقف المحطة الغربية

2-اخذ مسلك الجسر

3-اخذ تذكرة

4-تجاوز الحاجز

5-إنزال الراكب/الأمتعة (لا يتجاوز 10دقاىق للسيارات و30 دقيقة للحافلات)

5-عند مغادرتكم، يرجى تقديم تذكرتكم لعامل الشباك

وقد تم تخصيص 3 ممرات على مستوى فضاء الانزال السريع:

1-الممر الأول على اليمين مخصص للمركبات المرخصة.

2-الممر الثاني في الوسط مخصص لمركبات المسافرين وسيارات الأجرة.

3-الممر الثالث على اليسار مخصص للحافلات.

كما يجب على السائق إنزال الراكب والأمتعة خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق للسيارات و 30 دقيقة للحافلات، وفي حالة تجاوز الحد الزمني البالغ 10 دقائق للمركبات و 30 دقيقة للحافلات، “سيكون الدفع إلزاميًا.

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