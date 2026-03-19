مطار الجزائر يوظف في هذه المناصب 

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر - هواري بومدين، اليوم الخميس، عن فتح باب التوظيف في 15 منصبا.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن عملية التوظيف ستكون في منصب ناقل ومفرغ بضائع.

وأكدت الشركة أن التوظيف يكون في إطار عقد عمل موسمي على مستوى مطار الجزائر.

وعلى المتقدم لهذا المنصب أن تتوفر فيه المؤهلات التالية:

التمتع بلياقة بدنية جيدة.

أن يتراوح سن المترشح ما بين 19 و40 سنة.

القدرة على العمل الجماعي.

ووفقا لبيان الشركة فإن نظام العمل يكون إداري وتناوبي، وتقدم طلبات الترشح بإرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة واحترافية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected].